«РБ Спорт»: РФС следит за тренерским рынком после вылета с Евро-2020

В Российском футбольном союзе (РФС) пристально следят за тренерским рынком после вылета сборной России с Евро-2020.

В Российском футбольном союзе (РФС) пристально следят за тренерским рынком после вылета сборной России с Евро-2020.

Как сообщает «РБ Спорт», у сборной России может появиться новый тренер. Отмечается, что на ближайшем исполкоме РФС оценка выступлению команды на чемпионате Европы будет дана неудовлетворительная.

После этого начнётся поиск кандидатов на смену главному тренеру сборной Станиславу Черчесову.

В том числе будут рассматриваться специалисты, которые работали на Евро-2020. В зависимости от успеха переговоров можно уже будет говорить о возможной смене тренера.

Сборная России завершила выступление на Евро-2020, не сумев выйти в плей-офф. Подопечные Черчесова потерпели два поражения — от Бельгии (0:3) и Дании (1:4) — и одержали победу над Финляндией (1:0). Российская команда набрала три очка и по дополнительным показателям заняла последнее, четвёртое место в группе, тем самым завершив выступление на турнире.

Ранее Александр Жулин назвал сборную России самой слабой командой на Евро-2020.