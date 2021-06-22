Жулин назвал сборную России самой слабой командой на Евро-2020

Серебряный и бронзовый призёр Олимпийских игр, а ныне тренер по фигурному катанию Александр Жулин отреагировал на поражение сборной России по футболу от Дании в третьем туре группового этапа чемпионата Европы.

Серебряный и бронзовый призёр Олимпийских игр, а ныне тренер по фигурному катанию Александр Жулин отреагировал на поражение сборной России по футболу от Дании в третьем туре группового этапа чемпионата Европы.

«Это было ожидаемо. Неожиданным были 30 минут первого тайма: все было грамотно и выстроено, но, как всегда, все перевернул один гол. Команда зажимается и играет только назад, следствием стала ошибка Зобнина», — цитирует Жулина Sport24.

По его мнению, в сборной должны менять подход к физподготовке, и также делать так, чтобы у российских футболистов приобретался менталитет победителей. Он отметил, что ему бы хотелось изменений в игре сборной, даже если она не попадёт из-за этого на чемпионат мира.

«У Украины тоже не получилось, но они по мастерству и заряду значительно сильнее нас. Сборная России — самая слабая сборная на ЧЕ. Мы однозначно хуже всех на турнире. Удручающее впечатление», — подчеркнул Жулин.

Сборная России завершила выступление на Евро-2020, не сумев выйти в плей-офф. Подопечные Черчесова потерпели два поражения — от Бельгии (0:3) и Дании (1:4) и одержали победу над Финляндией (1:0). Российская команда набрала три очка и по дополнительным показателям заняла последнее, четвёртое место в группе, тем самым завершив выступление на турнире.

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