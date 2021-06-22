Боксёр Ковалёв резко отреагировал на провал сборной России на Евро-2020

Бывший чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе по версии WBO Сергей Ковалёв высказался о поражении сборной России по футболу от Дании в третьем туре группового этапа чемпионата Европы.

Бывший чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе по версии WBO Сергей Ковалёв высказался о поражении сборной России по футболу от Дании в третьем туре группового этапа чемпионата Европы.

«За что вообще эти «дикобразы» получают миллионы?!» — написал Ковалёв в сториз в своём Instagram-аккаунте.

Сборная России завершила выступление на Евро-2020, не сумев выйти в плей-офф. Подопечные Черчесова потерпели два поражения — от Бельгии (0:3) и Дании (1:4) и одержали победу над Финляндией (1:0). Российская команда набрала три очка и по дополнительным показателям заняла последнее, четвёртое место в группе, тем самым завершив выступление на турнире.

Ранее сообщалось, что Российский футбольный союз оценит работу Станислава Черчесова со сборной России на Евро на внеочередном исполкоме.