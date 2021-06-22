РФС оценит работу Черчесова со сборной России на Евро на внеочередном исполкоме

«В ближайшее время будет проведён внеочередной исполком РФС, главной темой которого станут результаты сборной России на чемпионате Европы по футболу. На нём будет присутствовать главный тренер национальной команды Станислав Черчесов, который подведёт итоги её выступления на турнире. После этого члены исполкома дадут свою оценку работы тренерского штаба», — говорится в заявлении службы коммуникаций РФС.
Сборная России завершила выступление на Евро-2020, не сумев выйти в плей-офф. Подопечные Черчесова потерпели два поражения — от Бельгии (0:3) и Дании (1:4) и одержали победу над Финляндией (1:0). Российская команда набрала три очка и по дополнительным показателям заняла последнее, четвёртое место в группе, тем самым завершив выступление на турнире.
Ранее в сборной России рассказали, как завершился сбор команды после вылета с Евро-2020.