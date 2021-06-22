В сборной России рассказали, как завершился сбор команды после вылета с Евро-2020

Пресс-служба сборной России по футболу сообщила, что происходило в расположении команды после матча заключительного, третьего тура группового этапа Евро-2020 с Данией, по итогам которого российская сборная завершила выступления на турнире.

Пресс-служба сборной России по футболу сообщила, что происходило в расположении команды после матча заключительного, третьего тура группового этапа Евро-2020 с Данией, по итогам которого российская сборная завершила выступления на турнире.

В заявлении сборной говорится, что после прилёта в Москву и прибытия команды на базу в Новогорске тренерский штаб провёл итоговое собрание, на котором присутствовали игроки и весь персонал сборной.

«Станислав Черчесов поблагодарил всех за работу на сборе и турнире — всего команда провела вместе 33 дня. Разговор получился профессиональным, но достаточно спокойным и деловым. Тренер говорил о командных недостатках, ментальной составляющей, умении терпеть в сложные моменты и о многих других компонентах. Никаких претензий после турнира игрокам уже не предъявлялось. Если будет необходимость, то Черчесов сделает это в индивидуальном порядке», — говорится в сообщении.

Отмечается у команды настроение именно такое, каким и должно быть, исходя из итогов выступления на турнире.

«Все очень сильно переживают, что сборной не удалось выйти из группы. Два поражения не входили в планы команды. У тренерского штаба нет претензий к игрокам в плане самоотдачи — равнодушных на поле не было. Но понятно, что и каждый в отдельности, и команда в целом могла сыграть лучше», — добавили в сборной, также выразив от имени игроков и штаба команды благодарность болельщикам за поддержку во время турнира.

Сборная России завершила выступление на Евро-2020, не сумев выйти в плей-офф. Подопечные Черчесова потерпели два поражения — от Бельгии (0:3) и Дании (1:4) и одержали победу над Финляндией (1:0). Российская команда набрала три очка и по дополнительным показателям заняла последнее, четвёртое место в группе, тем самым завершив выступление на турнире.

Ранее Денис Черышев поделился эмоциями от вылета сборной с Евро-2020.