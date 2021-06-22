Черышев: грустно и обидно покидать Евро, толком не успев в нём поучаствовать

«Грустно и обидно покидать турнир, так толком и не успев в нём поучаствовать. Очень хотелось вновь испытать победные эмоции. Безумно жаль, что на этот раз нам не удалось порадовать болельщиков. Будем делать выводы, работать над собой, становиться сильнее и двигаться дальше. Дай бог, наши победы ещё впереди! Всем огромное спасибо за поддержку», — написал Черышев в своём Instagram.

30-летний хавбек сыграл всего в одном матче на Евро-2020 — он вышел на замену во встрече с Бельгией, проведя на поле 34 минуты.

Сборная России завершила выступление на Евро-2020, не сумев выйти в плей-офф. Подопечные Станислава Черчесова потерпели два поражения — от Бельгии (0:3) и Дании (1:4) и одержали победу над Финляндией (1:0). Российская команда набрала три очка и по дополнительным показателям заняла последнее, четвёртое место в группе.

Ранее сообщалось, что в Госдуме призвали не оскорблять сборную России после вылета с Евро-2020.