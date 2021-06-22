Kicker: часть клубов Бундеслиги поддержат ЛГБТ во время матча Германия — Венгрия

Клубы немецкой футбольной Бундеслиги решили поддержать ЛГБТ на фоне запрета Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на радужную подсветку стадиона «Альянц Арена» в Мюнхене во время матча между Германией и Венгрией на Евро-2020.

Клубы немецкой футбольной Бундеслиги решили поддержать ЛГБТ на фоне запрета Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на радужную подсветку стадиона «Альянц Арена» в Мюнхене во время матча между Германией и Венгрией на Евро-2020.

Как сообщает Kicker, акцию поддержат «Вольфсбург», «Айнтрахт», «Кёльн», «Аугсбург» и другие клубы Бундеслиги.

Матч Германия — Венгрия состоится в Мюнхене 23 июня и начнётся в 22:00 мск.

УЕФА запретил радужную подсветку на стадионе Евро-2020 в Мюнхене. В организации отметили, что поддерживают подобные инициативы, однако в соответствии со своим уставом организация является политически и религиозно нейтральной. Учитывая политический контекст данного конкретного запроса, сообщения, направленного на решение, принятое венгерским национальным парламентом о запрете ЛГБТ-пропаганды среди детей до 18 лет, было принято решение его отклонить.

Ранее глава МИД Венгрии поддержал решение УЕФА отказать в радужной подсветке на «Альянц Арене».