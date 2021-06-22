Глава МИД Венгрии поддержал решение УЕФА отказать в радужной подсветке на «Альянц Арене»

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто прокомментировал решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отказать в организации радужной подсветки на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене во время матча между Германией и Венгрией на Евро-2020.

«Слава богу, что в европейском футбольном руководстве всё ещё преобладает здравый смысл. Они не повелись на политическую провокацию. УЕФА принял правильное решение», — приводит слова Сийярто журналист Саймон Эванс в Twitter.

Матч Германия — Венгрия состоится в Мюнхене 23 июня и начнётся в 22:00 мск.

Ранее УЕФА запретил радужную подсветку на стадионе Евро-2020 в Мюнхене из-за политического контекста.

В УЕФА отметили, что поддерживают подобные инициативы, однако в соответствии со своим уставом организация является политически и религиозно нейтральной, и учитывая политический контекст данного конкретного запроса, сообщения, направленного на решение, принятое венгерским национальным парламентом о запрете ЛГБТ-пропаганды среди детей до 18 лет, было принято решение его отклонить.