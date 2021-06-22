Маунт и Чилуэлл не смогут играть за Англию до 28 июня

Как сообщает пресс-служба сборной Англии, такое решение было принято совместно с Департаментом общественного здравоохранения.
Маунт и Чилуэлл были изолированы от команды в качестве меры предосторожности из-за тесного контакта с хавбеком сборной Шотландии Билли Гилмором, у которого после второго тура группового этапа Евро-2020 была выявлена коронавирусная инфекция.
Следующий матч сборная Англии проведёт 22 июня с национальной командой Чехии. Игра состоится на Уэмбли в Лондоне и начнётся в 22:00 мск.
Ранее сообщалось, что УЕФА запретил радужную подсветку на стадионе Евро-2020 в Мюнхене из-за политического контекста.