Орлов назвал Дивеева будущим российского футбола

Спортивный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о поражении сборной России от национальной команды Дании в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы по футболу — 2020.

Спортивный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о поражении сборной России от национальной команды Дании в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы по футболу — 2020.

«Георгий Джикия — один из лучших российских защитников. Как он мог позволить игроку сборной Дании пробить как на тренировке? Он просто перекинул мяч через Матвея Сафонов. Вратарь абсолютно невиновен в пропущенном мяче. Считаю, что Матвей утвердил себя на роль первого вратаря сборной России. Сафонов и Дивеев — хороши. Игорь сыграл хорошо: он взрослеет, это наше будущее», — цитирует Орлова «Чемпионат».

Также комментатор прокомментировал ошибку полузащитника Романа Зобнина в эпизоде со вторым голом датчан.

«Ошибка Романа Зобнина — это отсутствие концентрации. Надо, чтобы в команде были какие-то связки, взаимодействия. Брать надо тех, кто умеет создавать моменты. Сборная России была совсем беззубая», — сказал он.

Встреча проходила на стадионе «Паркен» в Копенгагене и завершилась со счётом 4:1.

Ранее Орлов выразил мнение, что Черчесов правильно выстроил тактику на игру с Данией.