Экс-тренер «Спартака» считает, что не стоит критиковать Зобнина за ошибку в матче с Данией

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо отреагировал на поражение сборной России по футболу от Дании на Евро-2020.

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо отреагировал на поражение сборной России по футболу от Дании на Евро-2020.

«Это плохая новость для всего российского футбола! Для меня большой сюрприз, что сборная России не в 1/8. Это был настоящий позор. Если говорить об ошибке Зобнина, то он — отличный игрок, отличный товарищ по команде и хороший человек. Было бы большой ошибкой критиковать этого великого игрока!» — цитирует Рианчо «Спорт-Экспресс».

Зобнин ошибся в эпизоде со вторым голом сборной Дании.

Дания разгромила Россию в Копенгагене со счётом 4:1 и вышла в плей-офф турнира со второго места. Россияне заняли последнее место в группе и покинули Евро-2020.

Ранее Кристиан Эриксен поздравил сборную Дании с победой над Россией на Евро-2020.