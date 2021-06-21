Эриксен поздравил сборную Дании с победой над Россией на Евро-2020

Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен поздравил свою команду после победы над Россией в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы по футболу.

Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен поздравил свою команду после победы над Россией в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы по футболу.

Эриксен в своём Instagram-аккаунте разместил в сториз счёт матча и прикрепил эмодзи флага Дании и аплодисментов.

Напомним, что Эриксен потерял сознание в концовке первого тайма матча первого тура группового этапа Евро-2020 с Финляндией. рачи сборной Дании и медицинские бригады стадиона оказали футболисту неотложную помощь, после чего унесли его с поля на носилках и направили в госпиталь на машине скорой помощи. Позднее было подтверждено, что он перенёс инфаркт.

Дания разгромила Россию в Копенгагене со счётом 4:1 и вышла в плей-офф турнира со второго места. Россияне заняли последнее место в группе и покинули Евро-2020.

Ранее Виктор Онопко выразил готовность сменить Станислава Черчесова на посту главного тренера сборной России.