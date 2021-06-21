Дзюба признался, что сборную надломил гол после ошибки Зобнина в матче с Данией

Нападающий и капитан сборной России по футболу Артём Дзюба высказался о втором мяче в ворота национальной команды в матче с Данией на Евро-2020.

Нападающий и капитан сборной России по футболу Артём Дзюба высказался о втором мяче в ворота национальной команды в матче с Данией на Евро-2020.

«Надломил немножко, но мы, наоборот, хотели помочь Зобнину. Он извинился в раздевалке, ему очень неприятно. Зоба — боец сам по себе. Просто тогда шанс небольшой замаячил, начали подходить и пропускаем сумасшедший гол с 40 метров. Пропускаем, начинаем разваливаться. Любой выход — мы падаем, спотыкаемся. На таком уровне нельзя спотыкаться и падать», — сказал Дзюба в эфире «Матч ТВ».

Дания разгромила Россию в Копенгагене со счётом 4:1 и вышла в плей-офф турнира со второго места. Россияне же покинули Евро-2020.

Ранее Дзюба назвал Данию соперником уровня сборной России.