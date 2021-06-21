Дзюба считает Данию соперником уровня сборной России

Нападающий и капитан сборной России по футболу Артём Дзюба поделился мнением о причинах поражения от Дании в третьем туре группового этапа чемпионата Европы.

Нападающий и капитан сборной России по футболу Артём Дзюба поделился мнением о причинах поражения от Дании в третьем туре группового этапа чемпионата Европы.

«Не может быть у нас лучший плеймейкер в команде — вратарь. Все передачи вратарю. Как только хороший соперник, добротный. Если у бельгийцев уровень выше, то Дания — примерно нашего уровня. Если бы не этот сумасшедший гол… Понятно, что мы с ними на равных играли. Они больше контролировали, мы прекрасно понимали, что будут длинные забросы. Мы с ними справлялись. На другом уровне забиваешь ты гол, 1:0 выигрываешь — игра переворачивается. Любим мы себе приключения на одно место… Поэтому сегодня обкакались», — сказал Дзюба в эфире «Матч ТВ».

Дания разгромила Россию в Копенгагене со счётом 4:1 и вышла в плей-офф турнира со второго места. Россияне же покинули Евро-2020.

Ранее Дзюба отметил атмосферу на стадионе в матче России с Данией.