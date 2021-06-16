Зобнин — об игре Сафонова: всё уверенно, всё по делу

Полузащитник сборной России Роман Зобнин прокомментировал решение тренерского штаба выпустить голкипера Матвея Сафонова в стартовом составе на матч второго тура группового этапа чемпионата Европы по футболу со сборной Финляндии.

Полузащитник сборной России Роман Зобнин прокомментировал решение тренерского штаба выпустить голкипера Матвея Сафонова в стартовом составе на матч второго тура группового этапа чемпионата Европы по футболу со сборной Финляндии.

«Как отнеслись к появлению Сафонова в старте? Да никак, это решение тренера. Сыграл на ноль. Дебют удался. Он молодец. Всё уверенно, всё по делу. Ошибок не было. Я его поздравляю с дебютом на таком крупном турнире», — заявил Зобнин после матча.

В первом матче группового этапа Евро-2020 с Бельгией (0:3) за сборную России сыграл Антон Шунин, а Сафонов занял место в воротах команды на игру второго тура с Финляндией, завершившуюся победой (1:0).

Ранее сообщалось, что сборная России не пропустила в матче Евро впервые за 13 лет.