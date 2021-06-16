Сборная России не пропустила в матче Евро впервые за 13 лет

Сборная России по футболу впервые за 13 лет сумела не пропустить в матче чемпионата Европы.

Сборная России по футболу впервые за 13 лет сумела не пропустить в матче чемпионата Европы.

Знаковое для российской команды событие произошло в матче второго тура группового этапа Евро-2020 со сборной Финляндии, завершившемся победой со счётом 1:0. Ворота сборной России в матче с финнами защищал Матвей Сафонов, выполнивший три сейва.

В прошлый раз российская команда не пропускала на Евро-2008 — в матче группового этапа со сборной Швеции (2:0). В том матче ворота сборной России защищал Игорь Акинфеев, выполнивший девять сейвов.

Ранее сообщалось, что Артём Дзюба причастен к 21 из 22 последних голов сборной России.