Зобнин: довольны победой над Финляндией, но всегда хочется забить больше

Полузащитник сборной России Роман Зобнин прокомментировал победу над национальной командой Финляндии в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы по футболу.

Полузащитник сборной России Роман Зобнин прокомментировал победу над национальной командой Финляндии в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы по футболу.

«Да не тяжело было перестроиться, готовились, играли по этой схеме с Польшей. Не было трудностей. Все ребята знают свои позиции и как играть. Сложно не было», — заявил Зобнин после матча.

Он отметил, что во втором тайме финской команде надо было отыгрываться, они пошли вперёд большими силами, и как результат должны были появляться зоны для получения мячей.

«Ничего страшного, разберём эти моменты. Надеюсь, в следующем матче проблем таких не будет. Понятно, что довольны победой, взяли три очка. Всегда хочется забить больше. Разница у нас негативная. К сожалению, не вышло забить ещё, главное — набрали три балла», — добавил хавбек.

Сборная России победила Финляндию со счётом 1:0 и в заключительном матче группового этапа сыграет с Данией. Встреча состоится 21 июня.

Ранее Станислав Черчесов заявил, что все игроки сборной России выполнили свои роли на поле в матче с Финляндией.