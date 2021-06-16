Черчесов: все игроки выполнили свои роли на поле в матче с Финляндией

«Вы же видели, против кого мы играли в первом туре. Бельгия и Финляндия — команды разного уровня. Может, поэтому? Если бы играли с Бельгией, возможно, всё было бы так же. Надо посмотреть цифры. Они говорили, что в первом туре мы бегали больше всех. Но надо смотреть, куда и как бежать. Сегодня все игроки подошли ответственно, все выполнили свои роли. Но иногда не хватало точности в завершении. Это футбол. Нам предстоит важный матч. Будем готовиться», — сказал Черчесов на пресс-конференции.

В матче первого тура сборная России уступила команде Бельгии со счётом 0:3.

Ранее Черчесов прокомментировал выход Сафонова в стартовом составе сборной России.