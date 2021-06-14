Педри стал самым молодым футболистом в истории сборной Испании на ЧЕ и ЧМ

Полузащитник сборной Испании Педри установил рекорд своей национальной команды на чемпионатах мира и Европы по футболу.

Полузащитник сборной Испании Педри установил рекорд своей национальной команды на чемпионатах мира и Европы по футболу.

В матче первого тура группового этапа Евро-2020 со Швецией Педри вышел на поле в возрасте 18 лет и 201 дня. Таким образом, он стал самым молодым игроком сборной Испании в истории на крупных турнирах.

До этого рекорд принадлежал Сеску Фабрегасу, который на ЧМ-2006 сыграл в возрасте 19 лет и 41 дня.

Игра проходит в Севилье, а RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Ранее пресс-служба сборной Испании по футболу сообщила о выявлении у защитника национальной команды Диего Льоренте коронавирусной инфекции.