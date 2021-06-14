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Время московское
матч №
июня
14
E
22:00
Севилья
Олимпийский стадион
Испания
0
:
0
Швеция
10
LIVE
Главный судья
Slavko Vinčič (Словения)
14
июня
E
Матч №1
22:00
СевильяОлимпийский стадион
0 : 0
    23:58

    Финальный свисток! (90 + 7')

    23:55

    Оярсабль заработал угловой. Крафт не позволил ему выполнить подачу. Морено удалось пробить головой с линии вратарской, но неточно. (90 + 6')

    23:54

    Ещё момент!!! Сарабия после прострела Альбы мог, казалось, бить в ближний угол, но мяч от его бедра отскочил в руки Ольсену. (90 + 4')

    23:53

    Морено из правого угла штрафной целил в дальний угол, но мяч прошёл существенно выше. (90 + 2')

    23:53

    Целых шесть минут есть ещё у Испании, чтобы вырвать победу. (90 + 2')

    23:52

    Опасно! Сарабия с правого фланга выполнил опасную подачу, и Морено с близкой дистанции головой бил наверняка! Но чудом Ольсен среагировал и спас команду!!! (90')

    23:51

    Вот дела! Шведы на чужой половине прессингуют соперника! Может, они ещё и забьют? (90')

    23:50

    Опасно! Альба с левого края штрафной прострелил на Морено. Удар тому не удался, а судья тут же зафиксировл офсайд! (89')

    23:49

    Героически обороняются гости, но при этом нет впечатления, что они действуют из последних сил и мяч вот-вот окажется в воротах. (88')

    23:48

    Последнюю рокировку производит Энрике. Фабиан Руис вышел вместо Коке. (87')

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