Финальный свисток! (90 + 7')
Оярсабль заработал угловой. Крафт не позволил ему выполнить подачу. Морено удалось пробить головой с линии вратарской, но неточно. (90 + 6')
Ещё момент!!! Сарабия после прострела Альбы мог, казалось, бить в ближний угол, но мяч от его бедра отскочил в руки Ольсену. (90 + 4')
Морено из правого угла штрафной целил в дальний угол, но мяч прошёл существенно выше. (90 + 2')
Целых шесть минут есть ещё у Испании, чтобы вырвать победу. (90 + 2')
Опасно! Сарабия с правого фланга выполнил опасную подачу, и Морено с близкой дистанции головой бил наверняка! Но чудом Ольсен среагировал и спас команду!!! (90')
Вот дела! Шведы на чужой половине прессингуют соперника! Может, они ещё и забьют? (90')
Опасно! Альба с левого края штрафной прострелил на Морено. Удар тому не удался, а судья тут же зафиксировл офсайд! (89')
Героически обороняются гости, но при этом нет впечатления, что они действуют из последних сил и мяч вот-вот окажется в воротах. (88')
Последнюю рокировку производит Энрике. Фабиан Руис вышел вместо Коке. (87')
EURO2020
© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости» 2005—2020. Все права защищены.