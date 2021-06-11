Слуцкий признался, что у него есть три вопроса по составу сборной России на матч с Бельгией

Бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий, который ныне возглавляет казанский «Рубин», поделился мнением о возможном составе национальной команды на стартовый матч чемпионата Европы с Бельгией.

Бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий, который ныне возглавляет казанский «Рубин», поделился мнением о возможном составе национальной команды на стартовый матч чемпионата Европы с Бельгией.

«Ну, я думаю о составе относительно товарищеских матчей. Шунин в воротах. Семёнов будет играть точно. И Джикия. Третий центральный — или Баринов, или Дивеев, вот тут вопрос. Справа Фернандес, слева — или Караваев, или Жирков», — сказал Слуцкий на YouTube-канале «Эльдорадо».

По его мнению, в стартовом составе также точно выйдут Магомед Оздоев, Роман Зобнин, Александр Головин и Артём Дзюба. При этом остаётся ещё одна позиция в атаке, которую может занять один из трёх игроков: Далер Кузяев, Алексей Ионов или Алексей Миранчук.

«Ну то есть три вопроса по стартовому составу. Караваев — Жирков, Баринов — Дивеев, Кузяев — Миранчук — Ионов. Я склоняюсь, наверное, к Кузяеву, Баринову. Ну вот Караваев и Жирков — здесь сложнее», — добавил Слуцкий.

Матч Бельгия — Россия состоится 12 июня. Встреча пройдёт в Санкт-Петербурге. Начало игры — в 22:00 мск.

Евро-2020, перенесённый на 2021 год из-за пандемии коронавируса, пройдёт с 11 июня по 11 июля. Сборная России на групповом этапе сыграет с национальными командами Бельгии, Финляндии и Дании.

Ранее в сборной Бельгии сообщили, что Витсель и де Брёйне не сыграют с Россией.