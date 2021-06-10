УЕФА обязал Украину убрать с формы на Евро-2020 надпись «Героям слава»

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) требует от сборной Украины убрать с формы на чемпионате Европы по футболу — 2020 надпись «Героям слава».

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) требует от сборной Украины убрать с формы на чемпионате Европы по футболу — 2020 надпись «Героям слава».

«После дальнейшего анализа — конкретное сочетание этих двух лозунгов явно считается политическим по своей природе, имеющим историческое и милитаристское значение. Поэтому этот конкретный слоган на внутренней стороне футболки должен быть удалён для использования на матчах соревнований УЕФА», — говорится в сообщении пресс-службы УЕФА, поступившем в распоряжение RT.

6 июня сборная Украины представила форму, в которой сыграет на Евро-2020: на ней изображены границы страны, включая Крым, который с 2014 года входит в состав России.

Также на футболках украинских футболистов были нанесены надписи «Слава Украине!» и «Героям слава!».

Евро-2020, перенесённый на 2021 год из-за пандемии коронавируса, пройдёт с 11 июня по 11 июля.

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявлял, что форма сборной Украины с изображением Крыма не соответствует требованиям Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Президент Украины Владимир Зеленский назвал форму сборной Украины для Евро-2020 «умеющей шокировать». Российский лидер Владимир Путин также высказался о форме украинской сборной.

Подробнее о ситуации — в материале RT.