Глава РФС высказался о форме сборной Украины с изображением Крыма

«Это наша инициатива. Если говорить о футболе, тех целях и задачах, которые мы решаем в РФС и европейском футболе, одной из целей и задач футбола является объединение. Соответственно, если говорить о тех посылах, которые были заложены в футболку и презентацию формы, то это те посылы, которые не говорят о политической нейтральности, а наоборот, призывают к определённому расколу, что противоречит основным принципам, которые преследует европейский футбол», — цитирует Дюкова РИА Новости.

6 июня сборная Украины представила форму, в которой сыграет на Евро-2020: на ней изображены границы страны, включая Крым, который с 2014 года входит в состав России.

Ранее юрист высказался о возможном ретушировании формы сборной Украины во время трансляций.