Юрист высказался о возможном ретушировании формы сборной Украины во время трансляций

«У нас есть статья, предусматривающая наказание за публичный призыв к нарушению территориальной целостности. Можно ли считать нарисованный контур подобным публичным призывом или нет? Сложный вопрос. В целом я считаю, что если наши каналы, которые выкупили права на трансляцию матчей Евро-2020, решат заретушировать форму сборной Украины, то они ничего не нарушат с юридической точки зрения. Если только не будет нарушения каких-то бизнес-договорённостей с УЕФА, у которого они покупают право на трансляцию. С точки зрения российского законодательства демонстрация лозунга и карты Украины с Крымом вызывает определённые вопросы и может быть квалифицирована как нарушение российского законодательства», — сказал Федореев RT. Ранее Федореев назвал экстремистским лозунг на форме сборной Украины.