Федореев назвал экстремистским лозунг на форме сборной Украины

Глава практики спортивного права фирмы CMS Валерий Федореев заявил, что лозунг на форме сборной Украины по футболу может нарушать российское законодательство.

Глава практики спортивного права фирмы CMS Валерий Федореев заявил, что лозунг на форме сборной Украины по футболу может нарушать российское законодательство.

«Использование подобных лозунгов , а именно демонстрация в камеру, на стадионе, зрителям — потенциально может привести к нарушению законодательства России. Поскольку у нас и в административном кодексе, и в уголовном есть ответственность за пропаганду подобных лозунгов. По трансляции. Если есть техническая возможность заретушировать картинку, то с точки зрения российского права, они не будут давать нашим зрителям смотреть то, что нарушает наше законодательство», — сказал Федореев RT.

По его словам, подобные прецеденты уже были, но они касались запрещённой рекламы.

«Но демонстрация лозунгов имеет хитрый нюанс. Одна часть лозунга выбита на внешней стороне формы, а другая — на внутренней. На мой взгляд, лозунг является экстремистским целиком: «Слава Украине! Героям слава!». Отдельные его части, скорее всего, не будут являться экстремистским. Поэтому целиком лозунг на картинке появляться не будет. То же самое с контуром территории Украины с Крымом», — заявил эксперт.

Ранее тренер сборной Украины Шевченко высказался о форме своей команды на Евро-2020.