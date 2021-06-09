Федореев назвал экстремистским лозунг на форме сборной Украины

«Использование подобных лозунгов , а именно демонстрация в камеру, на стадионе, зрителям — потенциально может привести к нарушению законодательства России. Поскольку у нас и в административном кодексе, и в уголовном есть ответственность за пропаганду подобных лозунгов. По трансляции. Если есть техническая возможность заретушировать картинку, то с точки зрения российского права, они не будут давать нашим зрителям смотреть то, что нарушает наше законодательство», — сказал Федореев RT.
По его словам, подобные прецеденты уже были, но они касались запрещённой рекламы.
«Но демонстрация лозунгов имеет хитрый нюанс. Одна часть лозунга выбита на внешней стороне формы, а другая — на внутренней. На мой взгляд, лозунг является экстремистским целиком: «Слава Украине! Героям слава!». Отдельные его части, скорее всего, не будут являться экстремистским. Поэтому целиком лозунг на картинке появляться не будет. То же самое с контуром территории Украины с Крымом», — заявил эксперт.
Ранее тренер сборной Украины Шевченко высказался о форме своей команды на Евро-2020.