Гаджиев дал прогноз на матч Евро-2020 Бельгия — Россия

Бывший главный тренер самарских «Крыльев Советов» Гаджи Гаджиев ответил на вопрос, насколько возрастают шансы сборной России на успех в свете отсутствия в составе национальной команды Бельгии травмированного полузащитника Кевина де Брёйне.

Бывший главный тренер самарских «Крыльев Советов» Гаджи Гаджиев ответил на вопрос, насколько возрастают шансы сборной России на успех в свете отсутствия в составе национальной команды Бельгии травмированного полузащитника Кевина де Брёйне.

«Мне вспоминается 2010 год, когда Сулейман Керимов уже готовился стать владельцем «Анжи», но ещё не утвердился в этом статусе. Мы тогда искали усиление для команды, но с учётом того, чтобы цена футболиста составляла не более €500 тыс. И вышли на де Брёйне. Мы хотели приобрести его, начали переговоры, но нам сказали, что он стоит €3 млн. У нас не было таких денег, поэтому мы дали заднюю. А сейчас этот парень стоит около €100 млн.

Несомненно, де Брёйне — классный игрок, один из лидеров как сборной, так и «Манчестер Сити». Это штучный товар, оттого и значительная потеря. Но у бельгийцев великолепно поставлена командная игра. Шансов на успех у них всё равно больше», — сказал Гаджиев в интервью RT.

Также тренер поделился ожиданиями от игры полузащитника команды Бельгии Эдена Азара.

«Всё будет зависеть от его состояния. Если он будет выглядеть так же безобразно, как в матче с «Челси» в Лиге чемпионов, то Мартинес может и не поставить его в основу. Но надо понимать, что у Азара было достаточно времени, чтобы восстановиться, набрать форму», — сказал он RT.

Также Гаджиев предположил, как завершится встреча между сборными России и Бельгии.

«Очень хотелось бы, чтобы сборная России взяла очки, поэтому поставлю на результативную ничью», — сказал он.

Матч Бельгия — Россия состоится 12 июня. Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало игры — в 22:00.

Евро-2020, перенесённый на 2021 год из-за пандемии коронавируса, пройдёт с 11 июня по 11 июля. Сборная России на групповом этапе сыграет с национальными командами Бельгии, Финляндии и Дании.

Ранее Гаджиев ответил, стоит ли сборной России отказаться от схемы с чистым форвардом в матче с Бельгией.