Гаджиев ответил, стоит ли сборной России отказаться от схемы с чистым форвардом в матче с Бельгией

Бывший главный тренер самарских «Крыльев Советов» Гаджи Гаджиев ответил на вопрос, в каком составе сборной России стоит сыграть в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы по футболу — 2020 с национальной командой Бельгии.

Бывший главный тренер самарских «Крыльев Советов» Гаджи Гаджиев ответил на вопрос, в каком составе сборной России стоит сыграть в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы по футболу — 2020 с национальной командой Бельгии.

«Существует несколько вариантов выхода из обороны. Можно бросать вперёд фланговых полузащитников, а можно играть на мощного форварда в надежде, что он зацепится за мяч, установит контроль над ним и поможет организовать контрвыпад. И Дзюба хорошо подходит для этой роли. Он здорово действует спиной к воротам, да и внизу играет хорошо. Да, сам Артём вряд ли сможет продвинуть атаку вперёд, ведь ему не хватает дистанционной скорости», — сказал Гаджиев в интервью RT.

Тренер также рассказал, стоит ли сборной России отказаться от схемы с чистым форвардом.

«Безусловно, это имеет право на жизнь. Тот же «Манчестер Сити» играет без чистых нападающих и преуспевает. Толковый тренер и отличные исполнители помогают им реализовывать подобные идеи», — сказал он RT.

Гаджиев ответил на вопрос, решится ли на подобное во встрече с командой Бельгии главный тренер сборной Станислав Черчесов.

«Не думаю. Чтобы играть как «Манчестер Сити», нужно иметь исполнителей подобного уровня в средней линии. А сборная России такими не располагает», — сказал тренер RT.

Матч Бельгия — Россия состоится 12 июня. Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало игры — в 22:00.

Евро-2020, перенесённый на 2021 год из-за пандемии коронавируса, пройдёт с 11 июня по 11 июля. Сборная России на групповом этапе сыграет с национальными командами Бельгии, Финляндии и Дании.

Ранее Гаджиев рассказал, что Зобнин был первым кандидатом на перевод в центр обороны сборной России.