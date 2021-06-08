Кириченко об отсутствии Миранчука в основе сборной: Черчесов последователен в своих решениях

«Миранчук не получает полноценной игровой практики в «Аталанте» и не попадает в стартовый состав. Это проблема и для футболиста, и для тренера. Посмотрите, ведь в сборной нет людей, которые не являются основными в своих клубах. Юрий Жирков? Он держит свой уровень так, что никаких вопросов не возникает. Тут скорее стоит говорить о силе «Зенита», раз такие мастера там сидят на скамейке. Когда Юра выходит на поле, он всегда наглядно демонстрирует своё мастерство. А так футболист должен иметь регулярную игровую практику, чтобы получить место в основе сборной», — заявил Кириченко в интервью RT.

Ранее он заявил, что отсутствие голов Дзюбы в товарищеских матчах не должно настораживать.