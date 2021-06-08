Экс-тренер «Уфы» заявил, что отсутствие голов Дзюбы в товарищеских матчах не должно настораживать

«На официальные матчи Артём всегда выходит эмоционально заряженным. Мы это видели в игре с той же Словенией. А в контрольных запала у него поменьше. Как опытный футболист, он бережёт силы. Мастерство у Дзюбы есть, и когда он настраивается должным образом, то превращается в серьёзное оружие. Надеюсь, это произойдёт в противостоянии с Бельгией на домашнем для него стадионе. Всё равно на данный момент сборной тяжеловато без Артёма, особенно в матчах с глубоко обороняющимися соперниками. Даже в игре с Болгарией через него шло очень много атак. Всё выглядело достаточно перспективно. Назову Дзюбу стержневым футболистом для сборной», — заявил Кириченко в интервью RT.

Ранее он заявил, что Шунин — первый номер сборной России.