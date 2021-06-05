Слуцкий — об ошибке Киркорова: певцу простительно, а в случае с Азмуном это было фиаско

Комментатор контрольного матча Россия — Болгария и главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий высказал мнение о ситуации, когда российский певец Филипп Киркоров перепутал Магомеда Оздоева с Марио Фернандесом во время визита артиста к национальной команде.

«Думаю, ещё долго Оздоеву будет икаться на этот счёт. До этого с Азмуном путали? С Сердаром его другой человек перепутал. Если певцу простительна такая ошибка, то в случае с Азмуном это было фиаско», — сказал Слуцкий в эфире Первого канала.

Встреча проходит на стадионе «ВТБ Арена» в Москве.

RT ведёт прямую текстовую трансляцию матча.

Ранее Слуцкий высказался о шансах сборной России на выход из группы Евро-2020.