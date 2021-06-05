Слуцкий — об ошибке Киркорова: певцу простительно, а в случае с Азмуном это было фиаско
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«Думаю, ещё долго Оздоеву будет икаться на этот счёт. До этого с Азмуном путали? С Сердаром его другой человек перепутал. Если певцу простительна такая ошибка, то в случае с Азмуном это было фиаско», — сказал Слуцкий в эфире Первого канала.
Встреча проходит на стадионе «ВТБ Арена» в Москве.
RT ведёт прямую текстовую трансляцию матча.
Ранее Слуцкий высказался о шансах сборной России на выход из группы Евро-2020.