Слуцкий высказался о шансах сборной России на выход из группы Евро-2020

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий поделился ожиданиями от чемпионата Европы по футболу — 2020.

«Болельщики сборной России и во всей остальной Европе с большим предвкушением ожидают этот турнир. Наконец-то появятся зрители, будет очень необычный формат», — сказал Слуцкий в эфире Первого канала.

Также тренер прокомментировал шансы сборной России на выход из группы чемпионата Европы.

«Группа достаточно ровная. Понятно, что бельгийцы и датчане выглядят фаворитами, но и на чемпионате мира мы не были основными фаворитами. Думаю, что можно быть конкурентоспособными во всех играх. Что-то мне подсказывает, что матчи с Финляндией и Данией будут более важными. Всё-таки Бельгия является очень большим фаворитом. Хотя наша сборная приучила нас к тому, что мы в больших турнирах в последние годы играем очень успешно», — отметил он.

Ранее сообщалось, что Кудряшов из-за травмы может пропустить Евро-2020.