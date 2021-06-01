Миранчук и Головин вошли в стартовый состав сборной России на контрольный матч с Польшей

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Тренерский штаб сборной России по футболу определился со стартовым составом команды на контрольный матч с национальной командой Польши.
Миранчук и Головин вошли в стартовый состав сборной России на контрольный матч с Польшей
  • РИА Новости

С первых минут на поле стадиона «Мейски» во Вроцлаве в составе сборной России выйдут: Антон Шунин, Далер Кузяев, Фёдор Кудряшов, Георгий Джикия, Андрей Семёнов, Вячеслав Караваев, Роман Зобнин, Магомед Оздоев, Александр Головин, Алексей Миранчук и Артём Дзюба.

Матч состоится 1 июня и начнётся в 21:45 мск.

Ранее врач сборной России рассказал, что Станислав Черчесов практически не кричит на футболистов.

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