Миранчук и Головин вошли в стартовый состав сборной России на контрольный матч с Польшей
- РИА Новости
С первых минут на поле стадиона «Мейски» во Вроцлаве в составе сборной России выйдут: Антон Шунин, Далер Кузяев, Фёдор Кудряшов, Георгий Джикия, Андрей Семёнов, Вячеслав Караваев, Роман Зобнин, Магомед Оздоев, Александр Головин, Алексей Миранчук и Артём Дзюба.
Матч состоится 1 июня и начнётся в 21:45 мск.
Ранее врач сборной России рассказал, что Станислав Черчесов практически не кричит на футболистов.