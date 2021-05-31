Врач сборной России заявил, что Черчесов практически не кричит на футболистов

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Врач сборной России по футболу Эдуард Безуглов признался, что только один раз видел, чтобы главный тренер национальной команды Станислав Черчесов кричал на игроков.
Врач сборной России заявил, что Черчесов практически не кричит на футболистов
  • Reuters

«Мы часто общаемся, и мне сложно выделить какие-то значимые изменения. Со своей стороны могу сказать, что в отношении своих коллег, медицинского штаба, меня лично он всегда корректен. Вообще ни разу не слышал, чтобы Черчесов кричал на футболистов. Единственная вспышка гнева была в перерыве матче с Катаром, но, сами понимаете, это было более чем объяснимо. Она длилась ровно пять секунд, потом он тут же сказал: «Всё, ребята, собрались, успокоились, начинаем внимательно слушать», — приводит слова Безуглова «Матч ТВ».

Он также отметил, что Черчесов умеет донести свою точку зрения до собеседника так, чтобы тот стал его единомышленником.

«В штабе Черчесова все роли чётко распределены: он, понятно, главный тренер, стратег, за ним решающее слово, но и к помощникам он всегда прислушивается. В тренерском штабе каждый чётко знает, что, когда и в какие сроки должен сделать», — добавил Безуглов.

Сборная России до 31 мая находится на учебно-тренировочных сборах в Австрии. Затем подопечные Черчесова проведут два товарищеских матча с командами Польши (1 июня) и Болгарии (5 июня).

Чемпионат Европы по футболу пройдёт с 11 июня по 11 июля.

Ранее Дмитрий Сенников выразил мнение, что сборной России будет очень тяжело на Евро-2020.

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