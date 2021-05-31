Сенников считает, что сборной России будет очень тяжело на Евро-2020

Бывший защитник сборной России по футболу Дмитрий Сенников поделился ожиданиями от выступления национальной команды на чемпионате Европы.

По его мнению, в этот раз россияне оказались в очень сложной группе и соперников нельзя сравнивать с теми, кто был на чемпионате мира 2018 года.

«На Евро будет очень тяжело, особенно против Бельгии и Дании. Думаю, уместнее рассчитывать на победу над финнами и выход из группы с третьего места. Именно к матчу с Финляндией желательно подойти в оптимальной форме», — приводит слова Сенникова «Матч ТВ».

Чемпионат Европы по футболу, перенесённый с 2020 года на 2021-й из-за пандемии коронавируса, пройдёт с 11 июня по 11 июля. Сборная России на групповом этапе сыграет с национальными командами Бельгии, Финляндии и Дании.

Ранее защитник сборной России Игорь Дивеев тремя словами описал главного тренера команды Станислава Черчесова.