Сенников считает, что сборной России будет очень тяжело на Евро-2020

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Бывший защитник сборной России по футболу Дмитрий Сенников поделился ожиданиями от выступления национальной команды на чемпионате Европы.
Сенников считает, что сборной России будет очень тяжело на Евро-2020
  • © РИА Новости / Владимир Трефилов

По его мнению, в этот раз россияне оказались в очень сложной группе и соперников нельзя сравнивать с теми, кто был на чемпионате мира 2018 года.

«На Евро будет очень тяжело, особенно против Бельгии и Дании. Думаю, уместнее рассчитывать на победу над финнами и выход из группы с третьего места. Именно к матчу с Финляндией желательно подойти в оптимальной форме», — приводит слова Сенникова «Матч ТВ».

Чемпионат Европы по футболу, перенесённый с 2020 года на 2021-й из-за пандемии коронавируса, пройдёт с 11 июня по 11 июля. Сборная России на групповом этапе сыграет с национальными командами Бельгии, Финляндии и Дании.

Ранее защитник сборной России Игорь Дивеев тремя словами описал главного тренера команды Станислава Черчесова.

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