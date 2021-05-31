Футболист сборной России Дивеев тремя словами описал Черчесова

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Защитник ЦСКА и сборной России по футболу Игорь Дивеев поделился мнением о главном тренере национальной команды Станиславе Черчесове.
Футболист сборной России Дивеев тремя словами описал Черчесова
  • РИА Новости

«Черчесова могу охарактеризовать тремя словами: требовательный, настойчивый и позитивный. Когда в кругу собираемся, любит пошутить. Но требовательность — это главное. Это пока самый требовательный тренер в моей карьере», — цитирует Дивеева «Чемпионат».

По его словам, специалист всегда подсказывает игрокам, а от его крика «моментально просыпаешься», если хотя бы немного выключился из эпизода. При этом он рассказал, что гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов в раздевалке кричит ещё громче Черчесова.

«Там без шансов. Если не доиграл, единоборства испугался, то всё. На тебя так наорут… Но ты с этим соглашаешься, потому что понимаешь, что по делу. В плане ора Камилович покруче Станислава Саламовича», — добавил Дивеев.

Сборная России до 31 мая находится на учебно-тренировочных сборах в Австрии. Затем подопечные Черчесова проведут два товарищеских матча с командами Польши (1 июня) и Болгарии (5 июня).

Чемпионат Европы по футболу пройдёт с 11 июня по 11 июля.

Ранее Дивеев заявил, что Дзюба моментально объединяет сборную России.

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