Дивеев: Дзюба объединяет сборную моментально — это очень круто

Защитник сборной России по футболу Игорь Дивеев высказал мнение о нападающем и капитане национальной команды Артёме Дзюбе.

«У любого спроси, кто главный по атмосфере, ответ будет один — Дзюба. Только приехали, сразу шутки начались. Больше всего меня вынесло, когда он шутил над Дюпиным в автобусе. Припоминал ему, что он лучший по xG. Но шуток очень много. На одной из тренировок Артём кричал, что кто-то бегает медленнее Игнашевича. Очень ценно, что у команды такой капитан. Он объединяет коллектив моментально — это очень круто», — приводит слова Дивеева «Чемпионат».

32-летний Дзюба является капитаном сборной России с сентября 2018 года. В общей сложности в его активе 29 голов и 15 результативных передач в 50 матчах на национальную команду.

Ранее сообщалось, что Дзюба, Караваев и Кузяев досрочно завершили тренировку сборной России.