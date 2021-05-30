Дзюба, Караваев и Кузяев досрочно завершили тренировку сборной России

Нападающий Артём Дзюба, защитник Вячеслав Караваев и хавбек Далер Кузяев досрочно завершили тренировку сборной России по футболу.

Как сообщает «Чемпионат», игроки покинули командное занятие и отправились в отель после того, как главный тренер Станислав Черчесов сказал, что тренировка для них закончена.

Сборная России до 31 мая находится на учебно-тренировочных сборах в Австрии. Затем подопечные Черчесова проведут два товарищеских матча с командами Польши (1 июня) и Болгарии (5 июня).

Чемпионат Европы по футболу пройдёт с 11 июня по 11 июля.

Ранее сообщалось, что футболисты сборной России Марио Фернандес и Денис Черышев продолжают тренироваться с ограничениями.