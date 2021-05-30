Футболисты сборной России Фернандес и Черышев продолжают тренироваться с ограничениями

Защитник сборной России Марио Фернандес и полузащитник национальной команды Денис Черышев продолжают тренироваться с ограничениями.

Как сообщает Sport24, 30 мая футболисты начали занятия в общей группе, однако затем продолжили заниматься по индивидуальной программе.

Сборная России до 31 мая находится на учебно-тренировочных сборах в Австрии. Затем подопечные Станислава Черчесова проведут два товарищеских матча с командами Польши (1 июня) и Болгарии (5 июня).

Чемпионат Европы по футболу пройдёт с 11 июня по 11 июля.

Ранее Головин рассказал, за счёт чего сборная России может достичь успеха на Евро-2020.