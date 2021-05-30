Головин рассказал, за счёт чего сборная России может достичь успеха на Евро-2020

Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин рассказал о целях национальной команды страны на грядущем чемпионате Европы.

«Успеха сборная России может достичь за счёт командной игры. За счёт подготовки, которая сейчас закладывается. Важно быть готовыми больше чем на 100%, чтобы обыгрывать такую команду, как Бельгия. Очевидно, что только на классе их не победишь. «Автобус» не нужен, необходим хороший прессинг. «Автобус» — это просто встать и ожидать 0:0. Так никто не будет играть. Мы хотим доставить им проблемы. Мы должны быть физически сильнее, чем другие. Будет непросто. Это касается и Дании, и Финляндии. Выход из группы станет первым шагом. Трудно сейчас взять и сказать: «Хочу в финал». Необходимо идти шаг за шагом. Мы точно должны выйти из группы. Успех на чемпионате мира придаёт уверенности. Понимаем, что можем обыгрывать сильные команды, и все в это верят», — сказал Головин журналистам.

Чемпионат Европы по футболу пройдёт с 11 июня по 11 июля 2021 года. Сборная России на групповом этапе встретится с командами Бельгии, Дании и Финляндии.

Ранее Баринов назвал своей мечтой игру за сборную России на Евро.