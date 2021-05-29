Баринов назвал своей мечтой игру за сборную России на Евро

Полузащитник сборной России Дмитрий Баринов назвал своей мечтой игру за национальную команду на чемпионате Европы по футболу.

«Сыграть на Евро — моя мечта. Очень рад, что я здесь и что вернулся после тяжёлой травмы. Это было непросто. Уверен, что поеду на Евро», — приводит слова Баринова пресс-служба сборной.

Он также считает важной частью подготовки к турниру контрольные матчи с Польшей и Болгарией, которые состоятся 1 и 5 июня. По его мнению, таким образом получится наладить связи между игроками. Кроме того, футболист отметил, что тренировки на сборах достаточно тяжёлые, но в день приезда в команду было труднее.

«Чувствую, как прибавляю в физической подготовке. Сил становится больше. Болельщикам пожелал бы терпения. К Евро мы будем готовы на 100%», — добавил Баринов.

Чемпионат Европы по футболу, перенесённый с 2020 года на 2021-й из-за пандемии коронавируса, пройдёт с 11 июня по 11 июля. Сборная России на групповом этапе сыграет с национальными командами Бельгии, Финляндии и Дании.

Ранее Станислав Черчесов рассказал о формировании заявки сборной России на Евро-2020.