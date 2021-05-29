Черчесов рассказал о формировании заявки сборной России на Евро-2020

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопрос, связан ли вызов 30 игроков на тренировочный сбор национальной команды с тренировочным процессом.

«Состав сформирован таким образом, чтобы каждый мог принимать в нём полноценное участие. Количество игроков не может быть безграничным. 26 игроков попадут в заявку на Евро-2020, и ещё четверых мы вызвали дополнительно. После игры с Польшей заявка приобретёт окончательный вид», — цитирует Черчесова bobsoccer.ru.

Тренер рассказал, рассчитывает ли посмотреть в контрольных матчах всех своих игроков или будет наигрывать основной состав.

«Решение будет принято перед матчами в зависимости от состояния игроков, соперника и многих других факторов. Всех задействовать будет сложно, но замен планируем провести немало», — сказал он.

Евро-2020, перенесённый с 2020 года на 2021-й из-за пандемии коронавируса, пройдёт с 11 июня по 11 июля. Сборная России на групповом этапе сыграет с национальными командами Бельгии, Финляндии и Дании.

Ранее сообщалось, что Фернандес и Черышев занимаются индивидуально на тренировке сборной России.