Фернандес и Черышев занимаются индивидуально на тренировке сборной России

Сборная России продолжает подготовку к предстоящему чемпионату Европы по футболу — 2020 (Евро-2020) на тренировочном сборе в Австрии.

Как сообщает «Чемпионат», защитник Марио Фернандес и полузащитник Денис Черышев занимаются по индивидуальной программе согласно результатам медицинского осмотра.

Остальные игроки сборной России тренируются в общей группе.

Сбор в Австрии пройдёт с 22 по 31 мая.

Евро-2020, перенесённый с 2020 года на 2021-й из-за пандемии коронавируса, пройдёт с 11 июня по 11 июля. Сборная России на групповом этапе сыграет с национальными командами Бельгии, Финляндии и Дании.

Ранее сообщалось, что сборная России прибыла в Нойштифт для подготовки к Евро-2020.