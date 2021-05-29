Фернандес и Черышев занимаются индивидуально на тренировке сборной России
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Как сообщает «Чемпионат», защитник Марио Фернандес и полузащитник Денис Черышев занимаются по индивидуальной программе согласно результатам медицинского осмотра.
Остальные игроки сборной России тренируются в общей группе.
Сбор в Австрии пройдёт с 22 по 31 мая.
Евро-2020, перенесённый с 2020 года на 2021-й из-за пандемии коронавируса, пройдёт с 11 июня по 11 июля. Сборная России на групповом этапе сыграет с национальными командами Бельгии, Финляндии и Дании.
Ранее сообщалось, что сборная России прибыла в Нойштифт для подготовки к Евро-2020.