Дивеев заявил, что готов пойти на понижение зарплаты ради трансфера в Европу

Защитник ЦСКА и сборной России по футболу Игорь Дивеев высказался по поводу возможного перехода в европейский клуб.

«Конечно, есть цель уехать в Европу. Я знаю, когда хочу это сделать, но не буду рассказывать. Это мои планы. Хочется поиграть в Италии или Англии. Может быть, Испания, но мне их футбол не особо нравится из-за контроля мяча», — цитирует Дивеева «Чемпионат».

По его словам, ему не очень хочется в Испанию после рассказа экс-партнёра по «Уфе» Бояна Йокича, который выступал за «Вильярреал» и говорил, насколько ужасно играть против «Барселоны», так как каталонцы вообще не дают мяч сопернику.

«Ради трансфера готов на понижение зарплаты. Вообще не проблема, даже не обсуждается. И мысли не было, что не готов», — добавил Дивеев.

В минувшем сезоне Дивеев провёл 31 матч за ЦСКА, забил два мяча и отдал столько же результативных передач.

Ранее Дивеев тремя словами описал главного тренера сборной России Станислава Черчесова.