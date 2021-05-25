Зобнин заявил, что сборная России готова повторить успех чемпионата мира на Евро

Полузащитник сборной России по футболу Роман Зобнин высказался о задачах национальной команды на предстоящий чемпионат Европы.

«Сборная-то готова к повторению результата на мировом первенстве. Но есть много нюансов. Непонятно, кто будет в строю. Конечно, мы хотим повторить этот успех. Задачи должны быть постепенные. Нам предстоит тяжелейший матч с Бельгией, а дальше будем смотреть», — цитирует Зобнина «Советский спорт».

На ЧМ-2018 в России подопечные Станислава Черчесова дошли до четвертьфинала.

Чемпионат Европы, который из-за пандемии COVID-19 был перенесён с 2020 года на 2021-й, пройдёт с 11 июня по 11 июля. Россия на групповом этапе сыграет с Бельгией, Финляндией и Данией.

Ранее Даниил Фомин рассказал об уровне нагрузок в сборной России перед Евро-2020.