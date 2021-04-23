Хабенский: многие дороги и места Санкт-Петербурга я просто не узнал

Известный российский актёр Константин Хабенский рассказал о том, как преобразился Санкт-Петербург в преддверии чемпионата Европы по футболу.

«Я давно не был в Петербурге из-за различных эпидемий и «каникул» — года полтора точно. Конечно, многие дороги и места просто не узнал. Настолько всё преобразилось. Что-то лишнее ушло, причём не на второй план, а совсем. Куда-то скрылось. И сейчас я вижу перед собой огромный, развивающийся, заново дышащий город», — сказал Хабенский в интервью RT.

Чемпионат Европы по футболу пройдёт с 11 июня по 11 июля в 12 городах Европы, в числе которых и российский Санкт-Петербург.

Ранее Хабенский рассказал, почему решил стать послом Евро-2020.