Хабенский рассказал, почему решил стать послом Евро-2020

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Известный российский актёр Константин Хабенский рассказал, почему решил стать амбассадором чемпионата Европы по футболу.
Хабенский рассказал, почему решил стать послом Евро-2020
  • © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

«Подкупать меня стать послом особо было не нужно. Во-первых, я люблю красивый футбол. Конечно, для меня важна победа нашей сборной, но я выступаю прежде всего за большую красивую игру. Во-вторых, здесь речь идёт не только о спортивном мероприятии, но и о возможности дать поучаствовать в нём детям из разных фондов и социальных слоёв. Так или иначе мы делаем для детей праздник, которого они иногда лишены по тем или иным причинам», — сказал Хабенский в интервью RT.

Чемпионат Европы по футболу пройдёт с 11 июня по 11 июля в 12 городах Европы, в числе которых и российский Санкт-Петербург. Турнир был перенесён с 2020 года на 2021-й из-за пандемии коронавируса, однако сохранил своё первоначальное название.

Ранее Аршавин оценил перспективы сборной России на Евро-2020.

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