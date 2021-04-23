«Огромный, развивающийся, заново дышащий город»: Хабенский о преображении Санкт-Петербурга и Евро-2020

Российские болельщики будут счастливы, если Санкт-Петербург получит дополнительные матчи чемпионата Европы. Об этом в интервью RT заявил Константин Хабенский. Известный актёр отметил, что город изменился за последние годы, рассказал, почему решил стать послом Евро-2020, и ответил, как будет поддерживать сборную России.

— Не все известные и заслуженные деятели культуры с охотой соглашаются принимать участие в социальных проектах и уж тем более на длительной дистанции выступать в роли послов. Насколько легко вы приняли решение стать амбассадором Евро-2020 по футболу и что подкупило?

— Подкупать особо было не нужно. Во-первых, я люблю красивый футбол. Конечно, для меня важна победа нашей сборной, но я выступаю прежде всего за большую красивую игру. Во-вторых, здесь речь идёт не только о спортивном мероприятии, но и возможности дать поучаствовать в нём детям из разных фондов и социальных слоёв. Так или иначе мы делаем для детей праздник, которого они иногда лишены по тем или иным причинам.

Хабенский — о любви к футболу

— В чём вы видите свою миссию?

— Я болельщик. Не сказал бы, что у меня есть определённая миссия. Для меня счастье и честь быть послом, каким-либо образом пропагандировать большой спортивный праздник.

— В 2018 году Санкт-Петербург наравне с другими городами страны принимал чемпионат мира по футболу. На ваш взгляд, с того момента город серьёзно изменился?

— Я давно не был в Петербурге из-за различных эпидемий и «каникул» — года полтора точно. Конечно, многие дороги и места просто не узнал. Настолько всё преобразилось. Что-то лишнее ушло, причём не на второй план, а совсем. Куда-то скрылось. И сейчас я вижу перед собой огромный, развивающийся, заново дышащий город.

— Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассматривает возможность перенести матчи Евро-2020 из Дублина в Санкт-Петербург. Как вы оцениваете эту перспективу?

— Думаю, наши болельщики будут счастливы. Дополнительные игры и возможность увидеть красивый футбол — это только в радость.

— Насколько чемпионат Европы по футболу — плодотворная почва для того, чтобы осуществить проекты, которыми занимаетесь вы и ваш фонд?

— Частично первенство континента уже помогает нам осуществлять наши проекты. Так, наши подопечные частично собирали макет стадиона «Санкт-Петербург», на котором пройдут матчи Евро-2020. Здесь их фантазия, время, труд. Также они занимались оформлением свитшотов, в которых футболисты сборной России выходили на тренировочный матч.

Многие из наших подопечных борются с серьёзными болезнями. И для них крайне важно не зацикливаться только на этом, а проявлять себя в разных направлениях. И увидеть результат своего труда — очень важно. Дети могли наблюдать за тем, как игроки сборной выходили на игру в подготовленных ими кофтах — кто-то по телевизору, кто-то специально приехал на стадион. Это помогает легче, быстрее справляться с недугом. Дополнительный стимул очень важен для них.

— На чемпионате Европы по футболу сборная России сыграет в одной группе с командами Бельгии, Дании и Финляндии. Как вы планируете поддерживать подопечных Станислава Черчесова на турнире?

— Будуболеть так же, как в тот день, когда сборная России по хоккею выиграла золото в Южной Корее. Мне кажется, тогда вся страна встала в четыре утра, села у телевизора и болела. Считаю, желание и воля наших болельщиков во многом подтолкнули спортсменов завоевать награды. Думаю, если во время чемпионата Европы мы все будем держать кулаки, болеть, то победа придёт.

— Планируете ли посетить матчи сборной России в Санкт-Петербурге?

— Как раз сейчас просматриваю свой рабочий график. Думаю, в июле приеду.