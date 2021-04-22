«Провести их не составит труда»: Аршавин о переносе матчей Евро в Петербург и шансах сборной России на выход из группы

Петербургу не составит труда провести несколько дополнительных матчей чемпионата Европы 2020 года. Такое мнение в интервью RT выразил бывший капитан сборной России Андрей Аршавин. По его словам, жизнь в городе практически вернулась в нормальное русло, а массовая вакцинация от коронавируса станет дополнительным преимуществом Санкт-Петербурга. Также знаменитый футболист высказался о перспективах национальной команды, назвал Бельгию одним из главных фаворитов турнира и признался, что нечасто вспоминает покер в ворота «Ливерпуля».

В четверг на стадионе «Санкт-Петербург» состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Евро-2020. До начала турнира в Северной Столице осталось ровно 50 дней — 12 июня сборная России здесь примет Финляндию. Участниками мероприятия стали в том числе экс-капитан сборной России Андрей Аршавин, известный актёр Константин Хабенский и солист Мариинского театра Василий Герелло.

Помимо прочего перед ними стояла ответственная задача — завершить точную копию арены, собранную из конструктора Lego. Гостям оставалось лишь вставить игрушечные флагштоки со стягами стран, сборные которых совсем скоро приедут в Россию на первенство континента. В частности, Аршавину достался флаг Дании. Но бывший футболист «Зенита» и «Арсенала» признался, что поучаствовал в сборке макета ещё на начальном этапе.

— Тут мной собрано несколько деталей. Это больше заслуга команды «Зенита» 2004 года рождения, которая на днях, надеюсь, станет чемпионом России. А поскольку я имею к ней небольшое отношение, мне выпала такая честь. Кажется, арена из конструктора получилась очень похожей на настоящую. Она выглядит даже ярче и светлее. В жизни всё по-другому: серое небо, дождь…

— На днях исполнилось 12 лет с тех пор, как вы забили четыре мяча «Ливерпулю». Какие эмоции сохранили на память о той прекрасной игре?

— Честно говоря, не будь соцсетей, я бы и не вспомнил о покере. Сейчас если не думаю о нём, то никаких эмоций не возникает. Может быть, когда-нибудь доеду до «Энфилда», выйду на поле и тогда смогу вам описать свои ощущения.

— До старта Евро-2020 в Санкт-Петербурге осталось 50 дней. Какой результат способна показать сборная России на предстоящем первенстве континента?

— Думаю, перспективы хорошие. Тем более, из группы выходят не две команды, как было в моё время. Плюс, два матча мы проведём в Санкт-Петербурге. Это огромное преимущество, несмотря на то, что здесь подопечные Станислава Черчесова примут в том числе одного из главных фаворитов турнира — Бельгию. Если удастся выйти в 1/8 финала, болельщики уже останутся довольны. А если добьёмся успеха в плей-офф, все будут очень-очень рады, как на ЧМ-2018. К сожалению, ключевая для отечественной команды игра на групповом этапе с Данией состоится не в Питере, а на территории соперника, в Копенгагене. Но, повторюсь, мне кажется, сборная России отлично готова и покажет хороший результат.

Аршавин о перспективах сборной России на Евро-2020

— Насколько существенен для подопечных Черчесова фактор домашних трибун?

— ЧМ-2018 показал, что для нашей сборной особенно важна поддержка трибун. Та атмосфера, которая была во время домашнего мундиаля, незабываема. Надеюсь, подобное, может быть, в несколько меньшем масштабе повторится в Санкт-Петербурге. Безусловно, болельщики должны сильно помочь и повлиять на результат. Думаю, он будет удачным.

— Кого назовёте главными фаворитами турнира помимо Бельгии?

— Конечно, Францию. Всё-таки трёхцветные — действующие чемпионы мира. Мне кажется, в России им тоже всё понравилось и они хотят закрепить этот успех на «Уэмбли», где пройдёт финальная встреча.

— УЕФА рассматривает возможность переноса некоторых игр Евро-2020 в Санкт-Петербург. Что вы думаете об этом?

— За это отвечают организаторы. Но, как я вижу, наш город был готов к чемпионату Европы ещё год назад. Провести дополнительные матчи труда не составит. К тому же трибуны разрешат заполнить наполовину. За оставшиеся 50 дней ситуация может даже измениться в лучшую сторону. Думаю, в УЕФА заинтересованы, чтобы матчи прошли со зрителями, тем более в таком красивом городе. Если возможность появится, Санкт-Петербург, наверняка, ею воспользуется и примет встречи, которые не смогут организовать в других местах.

Аршавин о готовности Санкт-Петербурга принять дополнительные матчи Евро-2020

— «Зенит» уже сейчас предоставляет возможность болельщикам сделать прививку от коронавируса в дни матчей. Это хороший способ для стран-хозяек Евро вернуться к нормальной жизни?

— Если вы посмотрите на ритм жизни в Москве и Санкт-Петербурге, по большому счёту, не найдёте никаких отличий от того, что было до пандемии COVID-19. Мне кажется, в России жизнь постепенно возвращается в нормальное русло. Отчасти это связано с вакцинацией. «Зенит» остаётся только похвалить за то, что организовали такую акцию для своих поклонников. Чем больше людей сделает прививку, тем меньше простора для распространения останется у коронавируса. Это ещё одно преимущество нашей страны и нашего города в борьбе за право провести дополнительные игры Евро-2020.

— Вы — коренной петербуржец: родились здесь, выросли и долгие годы выступали за «Зенит». Что значит для местных болельщиков воочию наблюдать за матчами мирового уровня?

— Когда играл за «Зенит», мы даже не думали, что у нас будет такой суперсовременный стадион. Не было мыслей, что Санкт-Петербург примет матчи чемпионата мира, а через несколько лет — первенство континента. Это большое событие как для города, так и для болельщиков. Все с нетерпением ждут старта турнира и готовы сделать максимально комфортным нахождение здесь любых иностранных болельщиков.