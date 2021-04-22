СМИ: Санкт-Петербург примет три дополнительных матча Евро-2020

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) передаст Санкт-Петербургу право провести три дополнительных матча предстоящего чемпионата Европы по футболу.

Как сообщает Telegram-канал «Мутко против», речь идёт о трёх матчах группы E, которые должны были пройти в ирландском Дублине, а именно Польша — Словакия, Швеция — Словакия и Швеция — Польша. Игры запланированы на 14, 18 и 23 июня соответственно.

Отмечается, что один матч плей-офф, который должен был пройти в Дублине, будет передан Лондону.

Чемпионат Европы по футболу — 2020 должен пройти с 11 июня по 11 июля 2021 года.

Ранее появилась информация, что Англия получит больше матчей Евро-2020 за борьбу с Суперлигой.

Ранее Сорокин заявил, что Петербург готов принять больше матчей Евро-2020.