Источник: Англия получит больше матчей Евро-2020 за борьбу с Суперлигой

Часть освободившихся матчей чемпионата Европы по футболу — 2020 пройдёт в Англии.

По информации The Telegraph, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) примет данное решение в знак благодарности Футбольной ассоциации Англии (ФАА) за ключевую роль в борьбе с европейской футбольной Суперлигой.

Напомним, что организаторы европейской футбольной Суперлиги объявили об официальном формировании нового турнира. Участники турнира: «Арсенал», «Атлетико», «Барселона», «Интер», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Милан», «Реал», «Тоттенхэм», «Челси» и «Ювентус». Президентом Суперлиги стал Флорентино Перес, занимающий аналогичную должность в «Реале».

Позже в СМИ появилась информация, что «Арсенал», «Атлетико», «Барселона», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Челси», а также «Интер» и «Милан» приняли решение покинуть состав участников Суперлиги.

Евро-2020 должен пройти с 11 июня по 11 июля 2021 года. Турнир был перенесён на год из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Ранее было официально объявлено о приостановке европейской футбольной Суперлиги.